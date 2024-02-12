Какие напасти мы переживаем каждую зиму? Врачи назвали болезнь, которая поджидает нас из-за угла

Отоларинголог Винговатов назвал ОРВИ самой частой болезнью в зимнее время

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-оториноларинголог из клиники СамГМУ Николай Винговатов, обсудил симптомы, указывающие на серьезные проблемы со здоровьем, и предложил ряд рекомендаций по профилактике заболеваний ЛОР-органов. По мнению специалиста, эти признаки включают повышение температуры свыше 39 градусов, интенсивную боль в ухе, горле и носу, а также одностороннюю боль в горле.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Он также отметил, что зимой наиболее часто обостряются такие заболевания ЛОР-органов, как отит, ринит, гайморит, тонзиллит и ангина. Винговатов пояснил, что причинами обострений могут быть ослабление иммунной системы, переохлаждение и осложнения после острых респираторных вирусных инфекций.

Врач также рассказал о современных методах диагностики заболеваний ЛОР-органов, включая использование эндоскопического метода исследования. В заключение он подчеркнул, что профилактика заболеваний ЛОР-органов в основном заключается в поддержании здорового образа жизни, правильном питании, физической активности и своевременном обращении к врачу при первых признаках заболевания.