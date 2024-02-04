Самая вредная пластика: сто раз подумайте, прежде чем менять это в себе

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Хирурги указали на то, что удаление грудных имплантов спасет от осложнений

2:00
Здоровье

Заболеваниями, связанными с грудными имплантатами (БГИ), называют группу расстройств, предположительно связанных с побочными эффектами этих приспособлений. Несмотря на более чем 60-летнее использование таких имплантатов, их воздействие на организм пациентов остается мало изученным.

Хирурги указали на то, что удаление грудных имплантов спасет от осложнений
Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

В начальные десятилетия использования грудных имплантатов проводились минимальные клинические исследования. К группе БГИ относят воспалительные и аутоиммунные реакции, слабость, "затуманенность мозга" и другие нарушения.

Исследование подтверждает, что состояние пациенток с подобными заболеваниями часто улучшается после удаления имплантата, проводится детальное сравнение состояния пациенток до и после операции.

Научные исследователи проанализировали истории заболеваний 750 женщин, которым в течение двух лет после установки грудных имплантатов пришлось удалить их из-за подозрений на БГИ. Были выбраны случаи, когда оба этапа (установка и удаление) выполнялись одним врачом для более точного наблюдения за динамикой симптомов.

Согласно авторам исследования, 11 распространенных симптомов БГИ заметно улучшились после удаления имплантатов. Эти симптомы включали в себя боль в груди, потерю волос, раздражение кожи, затруднения дыхания, проблемы с памятью, боль в мышцах и костях.

Хотя исследование не обеспечивает полных доказательств того, что именно грудные имплантаты становятся причиной серьезных патологий, оно подчеркивает, что симптомы БГИ реагируют на удаление имплантатов. Также подтверждается возможность вызова имплантатами сильного воспаления.

Наибольшее облегчение после удаления имплантатов ощущали пациентки, страдавшие от боли в груди и мышцах, а также от затруднений дыхания. Ученые считают, что это свидетельствует о вовлеченности иммунной системы в развитии подобных патологий, в то время как тип имплантата почти не оказывал влияния на реакцию организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сигал Альберт
Специализируется на диагностике, профилактике и лечении заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных.
Специалист Головинский Сергей
Головинский Сергей Владимирович - кандидат медицинских наук, стаж с 2009 года, является специалистом в области респираторной медицины (заболевания легких, трахеи, бронхов, средостения)
Специалист Потанин Владимир
Проводит диагностику, профилактику и хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных образований.
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