О чем говорит постоянно высокий пульс?

По жалобам пациентов, учащенный пульс становится вторым по распространенности симптомом, уступая лишь болям в области сердца.
Врач поясняет, что учащенный пульс может возникнуть в результате физических нагрузок, употребления алкоголя или кофе, а также в стрессовых ситуациях, но подчеркивает, что для здоровых людей такие проявления вполне естественны. Однако, если высокий пульс (более 90 ударов в минуту) беспокоит постоянно, это может свидетельствовать о наличии тахикардии.
Кардиолог указывает на основные причины тахикардии, включая избыточную усталость, физическую нагрузку, стресс, реакцию на боль, прием лекарств или токсических веществ (алкоголя, кофе, никотина), а также наличие сердечной недостаточности вследствие инфаркта, кардиомиопатии, миокардита или пороков сердца. Эндокринные заболевания, такие как тиреотоксикоз и ХОБЛ, также могут быть причиной.
Для выявления тахикардии врач рекомендует провести ЭКГ, УЗИ сердца, общий анализ крови, анализы на гормоны щитовидной железы и анализ крови на электролиты. Кардиолог настоятельно советует обратиться за консультацией к специалисту при подозрении на тахикардию, чтобы избежать возможных вредных последствий для здоровья.
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