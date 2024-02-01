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О чем говорит постоянно высокий пульс?

Врачи назвали тахикардию причиной учащенного пульса

1:19
Здоровье

По жалобам пациентов, учащенный пульс становится вторым по распространенности симптомом, уступая лишь болям в области сердца.

Врачи назвали тахикардию причиной учащенного пульса
Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Врач поясняет, что учащенный пульс может возникнуть в результате физических нагрузок, употребления алкоголя или кофе, а также в стрессовых ситуациях, но подчеркивает, что для здоровых людей такие проявления вполне естественны. Однако, если высокий пульс (более 90 ударов в минуту) беспокоит постоянно, это может свидетельствовать о наличии тахикардии.

Кардиолог указывает на основные причины тахикардии, включая избыточную усталость, физическую нагрузку, стресс, реакцию на боль, прием лекарств или токсических веществ (алкоголя, кофе, никотина), а также наличие сердечной недостаточности вследствие инфаркта, кардиомиопатии, миокардита или пороков сердца. Эндокринные заболевания, такие как тиреотоксикоз и ХОБЛ, также могут быть причиной.

Для выявления тахикардии врач рекомендует провести ЭКГ, УЗИ сердца, общий анализ крови, анализы на гормоны щитовидной железы и анализ крови на электролиты. Кардиолог настоятельно советует обратиться за консультацией к специалисту при подозрении на тахикардию, чтобы избежать возможных вредных последствий для здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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