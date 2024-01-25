Тяжелый рак и паника: страшные последствия употребления любимого напитка

Эндокринолог Лазуренко назвала последствия употребления газировки: от коликов до тяжелого рака

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкие газированные напитки не могут заменить обычную воду и могут вызывать проблемы со здоровьем. Тем не менее, некоторые напитки, такие как лечебные, при правильном употреблении могут быть полезными. Это было подчеркнуто врачом-эндокринологом и диетологом Натальей Лазуренко.

Фото: openverse "Coca Cola FIFA World Cup Soccer / Football Brasil Brazil 2 liter liter Coca Cola Coke Soda Pop Sift Drink Bottles 2014 Pics by Mike Mozart of TheToyChannel and JeepersMedia on YouTube. " by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалиста, употребление любого типа газировки должно быть ограничено, особенно при наличии заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, гастродуоденит, колит. Сладкие газированные напитки представляют серьезную проблему для современного поколения, поскольку подростки часто используют их вместо обычной воды для утоления жажды.

Однако из-за высокого содержания сахара они нарушают обмен веществ, поскольку организму необходимо много усилий для его переваривания. Этот сахар быстро попадает в кровь, что повышает уровень глюкозы, отметила специалист.

Часто люди заменяют основные приемы пищи сладкой газировкой, используя сахар для быстрого устранения чувства голода. В результате накапливается лишняя энергия, которая преобразуется в жир, вызывая набор веса и задержку жидкости в организме. Это может привести к нарушению обмена углеводов и жиров и способствовать развитию различных заболеваний, таких как метаболический синдром, ожирение и сахарный диабет.

Газированная вода без добавленного сахара не является вредной для организма, если она не содержит других добавок. Тем не менее, постоянное употребление ее вместо обычной воды может привести к обострению заболеваний ЖКТ. Также не рекомендуется запивать пищу холодной газировкой, так как это может нарушить процесс пищеварения и привести к метеоризму и нарушению стула.

Лечебно-столовая минеральная вода предназначена для профилактики хронических заболеваний ЖКТ, но важно соблюдать рекомендации по ее употреблению. Для нормализации обмена веществ необходимо пить эту воду беспрерывно в течение двух месяцев, затем делать перерыв в течение месяца. Только тогда она будет приносить пользу.

Эндокринолог подчеркивает важность использования в рационе только не кипяченой фильтрованной воды. Также важно помнить, что чай, кофе, соки и овощные напитки представляют собой не воду, а жидкость, частично содержащую ее. Соки могут оказывать фруктозно-глюкозное воздействие на поджелудочную железу, а овощные напитки — углеводное. Только обычная вода не содержит белков, жиров и углеводов, не нарушая процессы пищеварения.