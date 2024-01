Тяжелый рак и паника: страшные последствия употребления любимого напитка

Сладкие газированные напитки не могут заменить обычную воду и могут вызывать проблемы со здоровьем. Тем не менее, некоторые напитки, такие как лечебные, при правильном употреблении могут быть полезными. Это было подчеркнуто врачом-эндокринологом и диетологом Натальей Лазуренко.

