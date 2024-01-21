Эта добавка приводит к воспалению мозга!

Ученые нашли связь глютена и воспаления мозга

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выявили новый негативный аспект употребления глютена. Предыдущие исследования указывают на его потенциальный вред для пищеварительной системы и возможность увеличения массы тела. Согласно последним данным, глютен также связан с воспалением мозга. Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что у грызунов, потреблявших 4,5% глютена в рационе, развивалось воспаление в гипоталамусе головного мозга, ответственном за метаболические функции, включая регулирование уровня сахара в крови.

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Ученые подчеркнули схожесть систем мышей и человека, включая кровеносную, репродуктивную, пищеварительную, гормональную и нервную системы. Это позволяет предполагать, что избыток глютена может вызвать аналогичные эффекты у людей.

В мозге выделяют два типа иммунных клеток: астроциты и микроглия. Исследования показали, что глютен способен увеличивать количество этих клеток, а подобные последствия также вызывает диета с высоким содержанием жиров. Это свидетельствует о схожести реакции иммунной системы с тем, что наблюдается у пациентов с целиакией — полной непереносимостью глютена.

Ученые высказали мнение, что если глютен вызывает воспаление гипоталамуса у людей и, следовательно, повреждение головного мозга, это может иметь долгосрочные негативные последствия, такие как увеличение массы тела и нарушение регуляции уровня сахара в крови. В случае стойких эффектов могут возникнуть более серьезные проблемы, включая нарушение памяти.

Глютен содержится в семенах злаковых растений, и, несмотря на отсутствие непереносимости у здоровых людей, ученые рекомендуют не полностью исключать глютен из рациона, а следить за сбалансированностью питания.