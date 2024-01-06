Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В аэропорту Нью-Джерси сгорел склад с военными грузами для отправки Украине
ОАЭ будут добывать газ в Туркмении и создадут инфраструктуру
Простая запеканка с макаронами и курицей
Волочкова в неприличном купальнике выставила напоказ лишнее: в сантиметре от позора
Названа польза силовых тренировок для здоровья
Сколы на кузове: начинающий автолюбитель впадает в панику, но вот рекомендации опытных водителей
Тарталетки с жульеном идеально подойдут абсолютно к любому праздничному фуршету
Опасные гаджеты на дороге: какие электронные устройства могут привести к штрафу ГИБДД
Нервы на исходе: 3 причины, по которым автомобиль начинает трясти, а водитель оказывается на измене

Кардиолог назвал одышку и странную усталость первыми признаками сердечной недостаточности

1:06
Здоровье

Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца обеспечивать нормальное кровоснабжение всего организма. Кардиолог Энтони Матур рассказал, по каким признакам можно определить, что сердце работает не так, как нужно.

Кардиолог назвал одышку и странную усталость первыми признаками сердечной недостаточности
Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

В разговоре с Express врач отметил, что первыми признаками сердечной недостаточности являются развитие одышки, а также постоянное ощущение непонятной усталости.

"Одним из заметных признаков является ощущение одышки, особенно во время физической активности, а также в состоянии покоя. Ещё одним ключевым индикатором потенциальной сердечной недостаточности может быть необычный уровень усталости и слабости", — рассказал Матур.

Ещё один плохой признак, который должен заставить насторожиться — это отёчность. Четвёртый симптом, который Матур советует не игнорировать, — это нарушение сердечного ритма, который становится слишком частым или нерегулярным.

При обнаружении у себя этих признаков эксперт советует проконсультироваться с врачом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом

Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.

Жимолости требуется особый уход
Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
Как удары России по украинскому тылу скажутся на боевых действиях в 2024 году Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Два стакана кефира и яйцо: простой пирог к чаю выручит, когда гости на пороге
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Последние материалы
ОАЭ будут добывать газ в Туркмении и создадут инфраструктуру
Простая запеканка с макаронами и курицей
Волочкова в неприличном купальнике выставила напоказ лишнее: в сантиметре от позора
Названа польза силовых тренировок для здоровья
Сколы на кузове: начинающий автолюбитель впадает в панику, но вот рекомендации опытных водителей
Тарталетки с жульеном идеально подойдут абсолютно к любому праздничному фуршету
Опасные гаджеты на дороге: какие электронные устройства могут привести к штрафу ГИБДД
Кардиолог назвал одышку и странную усталость первыми признаками сердечной недостаточности
Нервы на исходе: 3 причины, по которым автомобиль начинает трясти, а водитель оказывается на измене
Гороскоп на неделю 8-14 января для всех знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников