Кардиолог назвал одышку и странную усталость первыми признаками сердечной недостаточности

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца обеспечивать нормальное кровоснабжение всего организма. Кардиолог Энтони Матур рассказал, по каким признакам можно определить, что сердце работает не так, как нужно.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

В разговоре с Express врач отметил, что первыми признаками сердечной недостаточности являются развитие одышки, а также постоянное ощущение непонятной усталости.

"Одним из заметных признаков является ощущение одышки, особенно во время физической активности, а также в состоянии покоя. Ещё одним ключевым индикатором потенциальной сердечной недостаточности может быть необычный уровень усталости и слабости", — рассказал Матур.

Ещё один плохой признак, который должен заставить насторожиться — это отёчность. Четвёртый симптом, который Матур советует не игнорировать, — это нарушение сердечного ритма, который становится слишком частым или нерегулярным.

При обнаружении у себя этих признаков эксперт советует проконсультироваться с врачом.