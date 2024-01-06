Сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца обеспечивать нормальное кровоснабжение всего организма. Кардиолог Энтони Матур рассказал, по каким признакам можно определить, что сердце работает не так, как нужно.
В разговоре с Express врач отметил, что первыми признаками сердечной недостаточности являются развитие одышки, а также постоянное ощущение непонятной усталости.
"Одним из заметных признаков является ощущение одышки, особенно во время физической активности, а также в состоянии покоя. Ещё одним ключевым индикатором потенциальной сердечной недостаточности может быть необычный уровень усталости и слабости", — рассказал Матур.
Ещё один плохой признак, который должен заставить насторожиться — это отёчность. Четвёртый симптом, который Матур советует не игнорировать, — это нарушение сердечного ритма, который становится слишком частым или нерегулярным.
При обнаружении у себя этих признаков эксперт советует проконсультироваться с врачом.
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