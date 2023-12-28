Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отличная закуска на новогодний стол с крабовыми палочками: за копейки, а так вкусно
Человечество победило один из вирусов гриппа B
Что такое милиумы на лице: причины, лечение и профилактика
Сосновые иголки помогут справиться с вредителями
Апарт-отели: новый взлет в условиях изменений в законодательстве о посуточной аренде
В SberCIB дали прогноз рубля до 85 рублей за доллар к началу 2024 года
Избавление от сныти на участке
Диетолог Гинзбург нашел овощ, который помогает защититься от рака: капуста
Эксперт Черемушкин назвал свинину среди продуктов, провоцирующих рак

Врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина

0:53
Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему не стоит бездумно применять корвалол и валокордин.

Врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина
Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Люди с сердечными заболеваниями, по словам медика, пытаются помочь себе с помощью приёма известных медицинских препаратов — корвалола и валокордина.

Ранее врачи назвали домашние способы укрепить сосуды.

Кондрахин предупредил, что данные лекарственные средства содержат сильнодействующее вещество — фенобарбитал.

"В случае повышения его дозировки в организме у человека могут развиться заболевания печени, потому что это вещество нарушает процесс выведения токсинов из организма", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Эксперт подчеркнул, что данные препараты не всегда могут помочь людям с проблемами сердечно-сосудистой системой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Последние материалы
Апарт-отели: новый взлет в условиях изменений в законодательстве о посуточной аренде
В SberCIB дали прогноз рубля до 85 рублей за доллар к началу 2024 года
Избавление от сныти на участке
Диетолог Гинзбург нашел овощ, который помогает защититься от рака: капуста
Эксперт Черемушкин назвал свинину среди продуктов, провоцирующих рак
Салат с черносливом на Новый год: невероятно просто и очень вкусно
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании до -25 к 3 января
Эволюция потребностей: почему покупатели выбирают готовые дома
"Театр в Хамовниках" приглашает провести незабываемые новогодние выходные
Нарколог рассказал, как избавиться от головной боли после новогоднего застолья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников