Врач-терапевт предупредил о вреде корвалола и валокордина

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему не стоит бездумно применять корвалол и валокордин.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Люди с сердечными заболеваниями, по словам медика, пытаются помочь себе с помощью приёма известных медицинских препаратов — корвалола и валокордина.

Ранее врачи назвали домашние способы укрепить сосуды.

Кондрахин предупредил, что данные лекарственные средства содержат сильнодействующее вещество — фенобарбитал.

"В случае повышения его дозировки в организме у человека могут развиться заболевания печени, потому что это вещество нарушает процесс выведения токсинов из организма", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Эксперт подчеркнул, что данные препараты не всегда могут помочь людям с проблемами сердечно-сосудистой системой.