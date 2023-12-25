Врачи ответили, нужно ли лечить молочные зубы

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чаще всего, молочные зубы подвергаются воздействию кариеса, хронического инфекционного заболевания, которое может возникнуть у детей уже в 6 месяцев, с момента появления первых зубов. Важно лечить молочные зубы, так как повреждение эмали вызывает болевые ощущения, и в случае недостаточного вмешательства, кариес может привести к удалению зуба.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Кариес также может иметь негативные последствия, такие как нарушение роста и снижение веса ребенка, ухудшение качества жизни, снижение самооценки, изменение речи и успеваемости в школе, а также появление кариеса на постоянных зубах и изменение структуры десны, что может привести к неправильному росту постоянных зубов.

В зависимости от стадии заболевания, стоматолог может предложить различные методы лечения, такие как обработка лаком с фторидом для формирования защитной пленки и установка пломбы после удаления кариозной полости.

Для предотвращения кариеса молочных зубов важно следовать рекомендациям, таким как протирание десен влажной губкой до прорезывания зубов, ежедневное чистение зубов мягкой зубной щеткой с фторированной пастой, избегание укладывания ребенка спать с бутылкой или едой, предоставление доступа к фторированной воде, отучение от использования бутылочек или поильников в качестве пустышек, контроль за питанием и ограничение потребления соков.

Регулярные визиты к стоматологу в первый год жизни помогут своевременно выявить проблемы и, при необходимости, провести профилактическую обработку зубов лаком с фторидами.