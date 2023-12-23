Специалист Фуллер ответил, почему последние килограммы уходят тяжелее всего

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый, кто стремится сбросить вес, осведомлен о том, что избавление от последних килограммов становится особенно трудным. С течением времени вес достигает плато и перестает уменьшаться, даже при предыдущем положительном результате диеты и физических нагрузок. Специалист по интервальному похудению Ник Фуллер поясняет почему это происходит и как с этим справиться.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Прекращение снижения веса связано с основами биологии. Когда организм ощущает, что его выживание под угрозой, активируется физиологическая реакция для борьбы с опасностью. Когда человек сознательно уменьшает потребление калорий, организм воспринимает это как угрозу, что приводит к замедлению метаболизма и замедлению темпов похудения.

Параллельно этому увеличивается выделение гормона грелина, стимулирующего чувство голода и способствующего накоплению жировых запасов.

Научные исследования показывают, что после 3-6 месяцев активного похудения вес стабилизируется на плато, за которым обычно следует набор веса.