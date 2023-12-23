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Специалист Фуллер ответил, почему последние килограммы уходят тяжелее всего

1:08
Здоровье

Каждый, кто стремится сбросить вес, осведомлен о том, что избавление от последних килограммов становится особенно трудным. С течением времени вес достигает плато и перестает уменьшаться, даже при предыдущем положительном результате диеты и физических нагрузок. Специалист по интервальному похудению Ник Фуллер поясняет почему это происходит и как с этим справиться.

Специалист Фуллер ответил, почему последние килограммы уходят тяжелее всего
Фото: Нейросеть Шедеврум

Прекращение снижения веса связано с основами биологии. Когда организм ощущает, что его выживание под угрозой, активируется физиологическая реакция для борьбы с опасностью. Когда человек сознательно уменьшает потребление калорий, организм воспринимает это как угрозу, что приводит к замедлению метаболизма и замедлению темпов похудения.

Параллельно этому увеличивается выделение гормона грелина, стимулирующего чувство голода и способствующего накоплению жировых запасов.

Научные исследования показывают, что после 3-6 месяцев активного похудения вес стабилизируется на плато, за которым обычно следует набор веса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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