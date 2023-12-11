Врач-терапевт рассказал об ошибках при лечении простуды: не нужно терпеть температуру

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Александр Лаврищев предупредил об ошибках, которые часто совершают люди в борьбе с ОРВИ.

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Медик отметил, что нельзя принимать антибиотики без анализа крови. Он рассказал, что болеющие россияне часто пьют антибиотики без предписания врача, а иногда даже для профилактики.

Ранее врач-терапевт Марина Беляева рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде.

Терапевт посоветовал не терпеть высокую температуру с целью помочь иммунитету справиться с болезнью.

"Это отчасти правда: сегодня мы знаем, что снижение температуры у госпитализированных пациентов с серьёзными бактериальными инфекциями (сепсис, перитонит, гангрена) действительно увеличивает смертность", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Лаврищев объяснил, что при лечении ОРВИ в домашних условиях следует сбивать температуру, если ваше самочувствие резко ухудшилось.

Врач назвал заблуждением уверенность в том, что беременные и кормящие женщины должны избегать приёма медикаментов при простудных заболеваниях. Он отметил, что существуют лекарственные препараты, которые не повредят в данной ситуации. Терапевт призвал обратиться за консультацией к врачу.