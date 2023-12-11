Врач-терапевт Александр Лаврищев предупредил об ошибках, которые часто совершают люди в борьбе с ОРВИ.
Медик отметил, что нельзя принимать антибиотики без анализа крови. Он рассказал, что болеющие россияне часто пьют антибиотики без предписания врача, а иногда даже для профилактики.
Ранее врач-терапевт Марина Беляева рассказала о применении ингалятора при ОРВИ и простуде.
Терапевт посоветовал не терпеть высокую температуру с целью помочь иммунитету справиться с болезнью.
"Это отчасти правда: сегодня мы знаем, что снижение температуры у госпитализированных пациентов с серьёзными бактериальными инфекциями (сепсис, перитонит, гангрена) действительно увеличивает смертность", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Лаврищев объяснил, что при лечении ОРВИ в домашних условиях следует сбивать температуру, если ваше самочувствие резко ухудшилось.
Врач назвал заблуждением уверенность в том, что беременные и кормящие женщины должны избегать приёма медикаментов при простудных заболеваниях. Он отметил, что существуют лекарственные препараты, которые не повредят в данной ситуации. Терапевт призвал обратиться за консультацией к врачу.
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