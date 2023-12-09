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Врачи назвали первый признак агрессивного рака

2:12
Здоровье

Как указал доктор медицинских наук гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в своем канале в Telegram, работа поджелудочной железы связана с выработкой множества важных ферментов. Среди них различные виды липаз и протеаз, которые содействуют перевариванию различных жиров и белков.

Врачи назвали первый признак агрессивного рака
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, поджелудочная железа выделяет гормоны, включая ключевой гормон — инсулин, отсутствие которого приводит к невозможности усвоения сахара в организме.

"При воспалении поджелудочной страдает выработка всех ферментов", — уточнил Сергей Вялов, добавив, что это первым образом сказывается на переваривании жиров. В случае с белками процесс переваривания сохраняется, за исключением запущенных стадий заболевания. Углеводы, в свою очередь, всегда усваиваются нормально.

"Даже при полной неработоспособности поджелудочной, крахмал продолжает разлагаться до глюкозы", — пояснил Сергей Вялов.

При сильном воспалении поджелудочной может пострадать производство инсулина из-за разрушения клеток, ответственных за его выработку.

"Это может привести к развитию диабета", — подчеркнул специалист.

Воспаление в поджелудочной может иметь более серьезные последствия. Два распространенных заболевания поджелудочной железы — диабет и панкреатит — могут в конечном итоге привести к раку поджелудочной, предупредил онколог и хирург Иван Карасев.

Рак поджелудочной железы в настоящее время считается одним из самых агрессивных видов злокачественных образований.

Врачи подчеркивают, что не следует пренебрегать болью в области спины и поясницы, поскольку именно так часто проявляется недуг поджелудочной, сообщает "Российская газета".

Важным индикатором является также изменение цвета кожи. Обычно такие признаки, как желтушность или, наоборот, избыточная бледность кожи и склер, могут свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

"Желтушность может быть признаком опухоли головки поджелудочной железы", — предупредил Иван Карасев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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