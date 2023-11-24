Эндокринолог Максимова перечислила сигналы «скрытого» диабета

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет – распространенное заболевание, которое представляет серьезную угрозу для организма человека. Он способен разрушать сосуды и оказывать отрицательное воздействие на общее состояние организма, становясь значительным фактором риска для многих заболеваний. Врачи подчеркивают, что существует еще одна опасность – скрытый диабет, при котором уровень глюкозы в крови остается в пределах нормы, но болезнь все равно присутствует. Врач-эндокринолог Марина Максимова из НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России рассказала, как распознать этот «скрытый» диабет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Обычно для выявления диабета проводится анализ крови, в котором измеряется уровень глюкозы. Исследование проводится натощак. Однако при скрытом диабете уровень глюкозы может быть выше нормы ночью или после приема пищи, что не отражается в анализе натощак. При этом человек может чувствовать себя здоровым, не испытывая явных симптомов. Это является основной опасностью данного вида заболевания. Важно осознавать, что скрытый диабет – самая распространенная форма болезни в мире. В чем заключается его опасность?

Скрытый диабет сопряжен с рядом проблем со здоровьем. Как и в случае явного диабета, сахар разрушает сосуды, что может привести к:

Инсульту или инфаркту;

Проблемам с сосудами в ногах;

Ухудшению зрения из-за разрушительных процессов в сетчатке и капиллярах глаз;

Снижению иммунитета;

Трудностям с заживлением ран.

Для предотвращения этих проблем важно своевременно распознать заболевание.

Какие симптомы могут указывать на наличие скрытого диабета?

Если уровень глюкозы в крови находится в пределах нормы, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

Активный или избыточный аппетит;

Изменение массы тела, в том числе набор или потеря веса;

Кровоточивость десен и проблемы с зубами, которых ранее не было;

Жажда и сухость, при которых человек постоянно хочет пить, потребляя более 3 литров воды в день;

Изменения на коже, такие как шелушение, зуд и нехарактерные высыпания;

Замедленное заживление ран

Постоянная слабость, даже при отсутствии физических нагрузок;

Учащенное мочеиспускание;

Снижение чувствительности кожи из-за поражения мелких сосудов диабетом.

Если такие симптомы проявляются, или сохраняются на постоянной основе, следует обязательно обратиться к эндокринологу для консультации.









💊 ДИАБЕТ. СКРЫТЫЕ СИМПТОМЫ ВЫСОКОГО САХАРА. Врач эндокринолог диетолог Ольга Павлова.