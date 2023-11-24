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Эндокринолог Максимова перечислила сигналы «скрытого» диабета

2:43
Здоровье

Сахарный диабет – распространенное заболевание, которое представляет серьезную угрозу для организма человека. Он способен разрушать сосуды и оказывать отрицательное воздействие на общее состояние организма, становясь значительным фактором риска для многих заболеваний. Врачи подчеркивают, что существует еще одна опасность – скрытый диабет, при котором уровень глюкозы в крови остается в пределах нормы, но болезнь все равно присутствует. Врач-эндокринолог Марина Максимова из НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России рассказала, как распознать этот «скрытый» диабет.

Эндокринолог Максимова перечислила сигналы «скрытого» диабета
Фото: Нейросеть Шедеврум

Обычно для выявления диабета проводится анализ крови, в котором измеряется уровень глюкозы. Исследование проводится натощак. Однако при скрытом диабете уровень глюкозы может быть выше нормы ночью или после приема пищи, что не отражается в анализе натощак. При этом человек может чувствовать себя здоровым, не испытывая явных симптомов. Это является основной опасностью данного вида заболевания. Важно осознавать, что скрытый диабет – самая распространенная форма болезни в мире. В чем заключается его опасность?

Скрытый диабет сопряжен с рядом проблем со здоровьем. Как и в случае явного диабета, сахар разрушает сосуды, что может привести к:

  • Инсульту или инфаркту;
  • Проблемам с сосудами в ногах;
  • Ухудшению зрения из-за разрушительных процессов в сетчатке и капиллярах глаз;
  • Снижению иммунитета;
  • Трудностям с заживлением ран.

Для предотвращения этих проблем важно своевременно распознать заболевание.

Какие симптомы могут указывать на наличие скрытого диабета?

Если уровень глюкозы в крови находится в пределах нормы, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

  • Активный или избыточный аппетит;
  • Изменение массы тела, в том числе набор или потеря веса;
  • Кровоточивость десен и проблемы с зубами, которых ранее не было;
  • Жажда и сухость, при которых человек постоянно хочет пить, потребляя более 3 литров воды в день;
  • Изменения на коже, такие как шелушение, зуд и нехарактерные высыпания;
  • Замедленное заживление ран
  • Постоянная слабость, даже при отсутствии физических нагрузок;
  • Учащенное мочеиспускание;
  • Снижение чувствительности кожи из-за поражения мелких сосудов диабетом.

Если такие симптомы проявляются, или сохраняются на постоянной основе, следует обязательно обратиться к эндокринологу для консультации.
 
 
 
 

💊 ДИАБЕТ. СКРЫТЫЕ СИМПТОМЫ ВЫСОКОГО САХАРА. Врач эндокринолог диетолог Ольга Павлова.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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