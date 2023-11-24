Эндокринолог Максимова перечислила сигналы «скрытого» диабета

Сахарный диабет – распространенное заболевание, которое представляет серьезную угрозу для организма человека. Он способен разрушать сосуды и оказывать отрицательное воздействие на общее состояние организма, становясь значительным фактором риска для многих заболеваний. Врачи подчеркивают, что существует еще одна опасность – скрытый диабет, при котором уровень глюкозы в крови остается в пределах нормы, но болезнь все равно присутствует. Врач-эндокринолог Марина Максимова из НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России рассказала, как распознать этот «скрытый» диабет.
Обычно для выявления диабета проводится анализ крови, в котором измеряется уровень глюкозы. Исследование проводится натощак. Однако при скрытом диабете уровень глюкозы может быть выше нормы ночью или после приема пищи, что не отражается в анализе натощак. При этом человек может чувствовать себя здоровым, не испытывая явных симптомов. Это является основной опасностью данного вида заболевания. Важно осознавать, что скрытый диабет – самая распространенная форма болезни в мире. В чем заключается его опасность?
Скрытый диабет сопряжен с рядом проблем со здоровьем. Как и в случае явного диабета, сахар разрушает сосуды, что может привести к:
Для предотвращения этих проблем важно своевременно распознать заболевание.
Какие симптомы могут указывать на наличие скрытого диабета?
Если уровень глюкозы в крови находится в пределах нормы, необходимо обратить внимание на следующие признаки:
Если такие симптомы проявляются, или сохраняются на постоянной основе, следует обязательно обратиться к эндокринологу для консультации.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.