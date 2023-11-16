Человек, который постоянно переутомляется, пребывает в состоянии вечного стресса и чувствует себя истощённым. У него резко снижается продуктивность, его начинает тяготить общение с другими людьми. Об этом напомнила генеральный директор и партнер онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Яна Грибук.
Симптомами хронического переутомления являются проблемы со сном, усталость, раздражительность, постоянные простуды. Человек страдает от недостатка энергии, который не получается восполнить даже отпуском, снижения заинтересованности в работе и притупления чувств и восприятия происходящего.
Эксперт считает, что для начала нужно чётко осознать, что хроническое переутомление мешает жить нормально, и что с ним нужно методично бороться. Здесь могут помочь медитативные и дыхательные практики, пишет Газета.Ru.
"Начать надо с приоритизации задач, планирования рабочего времени, разбития больших задач на более мелкие, чтобы организм чувствовал, что хорошо справляется с делами. А также надо мягко и постепенно вводить в свою жизни физические упражнения", — объяснила Грибук.
Также эксперт посоветовала следить за своим питанием и завести дневник сна.
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