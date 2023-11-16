Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции
Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро
Артист Олег Ягодин и актриса Анна Михалкова появились обнажёнными на съёмках фильма
Телохранитель спас Эрдогана от нападения пчелы
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленского могут убрать в ближайшее время
Зеленский анонсировал создание украинского флота морских дронов
Эстония предъявляет России абсурдные обвинения
Тупик на Украине затянется ещё минимум на год, предрёк Time

Для борьбы с хроническим переутомлением нужно научиться планировать

1:23
Здоровье

Человек, который постоянно переутомляется, пребывает в состоянии вечного стресса и чувствует себя истощённым. У него резко снижается продуктивность, его начинает тяготить общение с другими людьми. Об этом напомнила генеральный директор и партнер онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Яна Грибук.

Для борьбы с хроническим переутомлением нужно научиться планировать
Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

Симптомами хронического переутомления являются проблемы со сном, усталость, раздражительность, постоянные простуды. Человек страдает от недостатка энергии, который не получается восполнить даже отпуском, снижения заинтересованности в работе и притупления чувств и восприятия происходящего.

Эксперт считает, что для начала нужно чётко осознать, что хроническое переутомление мешает жить нормально, и что с ним нужно методично бороться. Здесь могут помочь медитативные и дыхательные практики, пишет Газета.Ru.

"Начать надо с приоритизации задач, планирования рабочего времени, разбития больших задач на более мелкие, чтобы организм чувствовал, что хорошо справляется с делами. А также надо мягко и постепенно вводить в свою жизни физические упражнения", — объяснила Грибук.

Также эксперт посоветовала следить за своим питанием и завести дневник сна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Хроническая УСТАЛОСТЬ: причины и ЛЕЧЕНИЕ. / Вечно нет сил, утомляемость или сонливость – что делать?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Дмитрий Медведев заявил, что победа будет за Россией
В Энергодар возвращаются жители - мэр
Водитель оплатил 484 штрафа чтобы не потерять права
35-летняя Оксана Самойлова призналась, что не всегда выглядела идеально, и показала фигуру в 25 лет
Репродуктолог напомнила, что с возрастом у женщин резко снижается качество яйцеклеток
Художницу Сашу Скочиленко приговорили к семи годам заключения
Ученые нашли останки собак, которых заводили викинги
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году
МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников
Стал известен ценник певца Shamana на новогодние корпоративы - 11 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников