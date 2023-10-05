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Врач рассказал, о чём сигнализирует двоение в глазах

1:52
Здоровье

Двоение в глазах — это неприятный симптом, который является сигналом какой-либо патологии или недомогания. А вот к какому врачу бежать, к неврологу или офтальмологу, — рассказал читателям Pravda.Ru врач-офтальмолог Клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Александр Кусков.

Врач рассказал, о чём сигнализирует двоение в глазах
Фото: freepik.com

"В норме у человека бинокулярное зрение. Единую картинку формирует мозг из двух каналов — глаз. А вот если происходит какой-то сбой, то изображение перед глазами начинает двоиться, сопровождаясь головокружением и тошнотой", — отмечает врач.

В чем может быть причина?

  • Банальное переутомление, выраженное зрительное перенапряжение, например, в конце тяжелого рабочего дня. Поможет отдых и сон.
  • Поражение центральной нервной системы, которое развивается у больного инсультом, менингитом, либо у людей, страдающих рассеянным склерозом. Но тогда двоение в глазах сопровождается другими симптомами.
  • Травма глаза со смещением глазного яблока, с поражением глазодвигательных мышц и нервных окончаний.
  • Интоксикация организма вследствие течения инфекционного заболевания или, например, абстинентного синдрома. Поможет сон, обильное питье и ограничение подвижности.
  • Прогрессирование катаракты — помутнение хрусталика глаза в течение короткого срока времени также может вызвать двоение в глазах.
  • Недавно перенесенная офтальмологическая операция. Но тогда о возможных неприятных ощущениях в восстановительный период предупреждает лечащий врач.

Если двоение в глазах возникает вне описанных выше состояний и недомогание повторяется — это повод посетить невролога, предупреждает Александр Кусков.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
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