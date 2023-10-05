Двоение в глазах — это неприятный симптом, который является сигналом какой-либо патологии или недомогания. А вот к какому врачу бежать, к неврологу или офтальмологу, — рассказал читателям Pravda.Ru врач-офтальмолог Клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Александр Кусков.
"В норме у человека бинокулярное зрение. Единую картинку формирует мозг из двух каналов — глаз. А вот если происходит какой-то сбой, то изображение перед глазами начинает двоиться, сопровождаясь головокружением и тошнотой", — отмечает врач.
В чем может быть причина?
Если двоение в глазах возникает вне описанных выше состояний и недомогание повторяется — это повод посетить невролога, предупреждает Александр Кусков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.