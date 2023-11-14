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Daily Mail: мужская фертильность зависит от поддержания нормальной массы тела

1:05
Здоровье

Поддержание нормального веса, физическая активность, правильное питание положительно сказываются на мужской фертильности. Об этом заявил британский врач Роб Галлоуэй, которого цитирует Daily Mail.

Daily Mail: мужская фертильность зависит от поддержания нормальной массы тела
Фото: https://smartway2.com/blog/the-truth-about-standing-desks/

По словам медика, качество спермы во многом зависит от того, насколько мужчина следит за своим весом. Согласно результатам исследования датских учёных, у мужчин, которые страдали от ожирения, а потом сели на восьминедельную диету и привели в норму массу тела, на 50% выросло количество сперматозоидов в эякуляте.

Также на мужской фертильности благотворно сказывается физическая нагрузка. В данном случае оптимально сочетать силовые и кардиоупражнения, благодаря которым количество сперматозоидов вырастает на 21 %.

Также британский доктор посоветовал мужчинам, готовящимся к зачатию, добавлять в свой рацион орехи, способствующие уменьшению окислительного стресса в организме, и рыбий жир, который делает сперматозоиды более подвижными.

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Какие витамины обязательно принимать мужчине? Улучшаем потенцию и повышаем фертильность
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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