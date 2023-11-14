Daily Mail: мужская фертильность зависит от поддержания нормальной массы тела

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание нормального веса, физическая активность, правильное питание положительно сказываются на мужской фертильности. Об этом заявил британский врач Роб Галлоуэй, которого цитирует Daily Mail.

Фото: https://smartway2.com/blog/the-truth-about-standing-desks/

По словам медика, качество спермы во многом зависит от того, насколько мужчина следит за своим весом. Согласно результатам исследования датских учёных, у мужчин, которые страдали от ожирения, а потом сели на восьминедельную диету и привели в норму массу тела, на 50% выросло количество сперматозоидов в эякуляте.

Также на мужской фертильности благотворно сказывается физическая нагрузка. В данном случае оптимально сочетать силовые и кардиоупражнения, благодаря которым количество сперматозоидов вырастает на 21 %.

Также британский доктор посоветовал мужчинам, готовящимся к зачатию, добавлять в свой рацион орехи, способствующие уменьшению окислительного стресса в организме, и рыбий жир, который делает сперматозоиды более подвижными.

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