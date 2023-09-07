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Вейпинг снижает сексуальное влечение и может уменьшать размер яичек и количество спермы

3:01
Здоровье

Несмотря на то, что вейпинг считается более безопасной альтернативой курению, он также связан с проблемами со здоровьем, такими как затруднения с дыханием, астма и рак. Новое исследование показало, что вейпинг может повлиять на мужскую фертильность, вызывая уменьшение размера яичек, снижение количества спермы и сексуальное влечение.

Вейпинг снижает сексуальное влечение и может уменьшать размер яичек и количество спермы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky 2.2

Вейпинг включает в себя вдыхание и выдыхание аэрозоля, называемого паром, с использованием портативного электронного устройства, такого как электронная сигарета или вейп-ручка. В традиционных сигаретах табак сгорает, чтобы выделять дым. В устройствах для вейпинга электронная жидкость или вейп-жидкость нагревается, чтобы создавать пар.

Аэрозоль электронных сигарет считается безопаснее дыма от обычных сигарет, но он все равно содержит высокоаддиктивный и токсичный никотин, вредные химические вещества, летучие органические соединения и канцерогенные вещества.

Предыдущие исследования показали, что регулярное курение сигарет может влиять на мужскую фертильность. В последнем исследовании, опубликованном в испанском медицинском журнале "Revista Internacional de Andrología", исследователи из Университета Сивас Чумхуриет в Турции оценили влияние вейпинга на сексуальное здоровье самцов мышей.

Исследование включало в себя три группы мышей — одну, подвергавшуюся воздействию обычных сигарет, другую — воздействию вейпинга и контрольную группу. Мыши из экспериментальных групп находились под колпаками и подвергались своей соответствующей технике курения дважды в день по часу каждый раз.

Исследовательская команда оценила уровни котинина в их моче, массу яичек, гонадосоматический индекс, количество спермы, подвижность спермы и гистологию яичек, сравнив их с показателями контрольной группы.

Количество спермы в группе с электронными сигаретами составило 95,1 миллиона сперматозоидов/мл, а в группе с обычными сигаретами — 89 миллионов сперматозоидов/мл, в то время как у контрольной группы было в среднем 98,5 миллиона/мл.

Группа, подвергавшаяся дыму от сигарет, имела самые маленькие и легкие яички по сравнению с группой, подвергавшейся пару от электронных сигарет, и контрольной группой. Пять из восьми мышей, подвергавшихся вейпингу, показали структурные изменения в яичках.

"Следует учитывать, что, хотя [электронная сигарета] была представлена как безопасное средство в исследованиях по борьбе с курением, она может увеличивать оксидативный стресс и вызывать морфологические изменения в яичках", — сказали исследователи. "Чтобы стать безопасной опцией в исследованиях по борьбе с курением, ее влияние на человека должно быть освещено".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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