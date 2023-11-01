Университет Сиднея: дети всего мира выработали устойчивость к антибиотикам

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование университета Сиднея показало, что многие детские антибиотики, рекомендованные ВОЗ, потеряли до 50% эффективности.

Фото: uzkimyopharm.uz

Исследование было опубликовано медицинским журналом Lancet.

В ходе исследования было проанализировано 6648 изолятов бактерий из 11 стран в 86 публикациях. Наибольшие проблемы наблюдаются в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, включая Индонезию и Филиппины. Устойчивость к антибиотикам может стоить нескольким тысяч детей ежегодно жизни.

Как пример, антибактериальный препарат цефтриаксон, предназначенный для лечения сепсиса или менингита у новорожденных детей, оказался бесполезен в 2/3 случаев.

Авторы исследования приходят к выводу, что необходимы основательный пересмотр и обновление глобальных рекомендаций по использованию антибиотиков.

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