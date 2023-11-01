Новое исследование университета Сиднея показало, что многие детские антибиотики, рекомендованные ВОЗ, потеряли до 50% эффективности.
Исследование было опубликовано медицинским журналом Lancet.
В ходе исследования было проанализировано 6648 изолятов бактерий из 11 стран в 86 публикациях. Наибольшие проблемы наблюдаются в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, включая Индонезию и Филиппины. Устойчивость к антибиотикам может стоить нескольким тысяч детей ежегодно жизни.
Как пример, антибактериальный препарат цефтриаксон, предназначенный для лечения сепсиса или менингита у новорожденных детей, оказался бесполезен в 2/3 случаев.
Авторы исследования приходят к выводу, что необходимы основательный пересмотр и обновление глобальных рекомендаций по использованию антибиотиков.
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