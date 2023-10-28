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Сеченовские ученые научились удалять опухоли с помощью нанополимерных частиц

2:21
Здоровье

Ученые из Сеченовского университета Минздрава России разработали новый метод подавления роста злокачественных опухолей с использованием нанополимерных частиц. Кроме того, эти частицы можно применять для доставки специальных препаратов внутрь клеток.

Сеченовские ученые научились удалять опухоли с помощью нанополимерных частиц
Фото: openverse

Специалисты из Сеченовского университета Минздрава России разработали метод подавления роста раковых опухолей с помощью особых нанополимерных частиц, которые способны проникать внутрь клеток и взаимодействовать с онкогенами. Эти нанополимерные частицы также могут использоваться для доставки противоопухолевых препаратов внутрь клеток, что может повысить эффективность лечения и уменьшить побочные эффекты. Исследование проводилось в лаборатории молекулярной фармакологии, созданной в рамках программы стратегического и академического лидерства "Приоритет 2030".

Эти нанополимерные частицы, известные как молекулярно-импринтированные полимеры (МИП), содержат отпечатки биомолекул и могут взаимодействовать с этими молекулами аналогично тому, как антитела связываются с рецепторами антигенов. Предыдущие исследования уже показали потенциал МИП для лечения онкологических заболеваний, сообщает ТАСС.

До сих пор считалось, что нанополимерные частицы могут взаимодействовать только с поверхностными рецепторами клеток. Однако новые эксперименты подтвердили, что нанополимеры могут проникать внутрь клеток, если они смогут временно закрепиться на поверхности клетки. Это расширяет возможности их использования, позволяя исследователям выбирать мишени внутри клеток, такие как онкогены.

Для проверки эффективности нанополимерных частиц ученые провели эксперименты с белком рецептора эпидермального фактора роста (РЭФР). Этот белок находится на поверхности клетки, но после связывания с его лигандом попадает внутрь клетки и активирует ее рост. У определенных типов рака происходят мутации в гене, контролирующем выработку этого белка, что приводит к неконтролируемой активации РЭФР и его превращению в онкоген. Эксперименты на клеточных линиях показали, что нанополимеры успешно связываются с этим белком и подавляют его активность.

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