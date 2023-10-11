Онколог Гадзиян заявил, что занятие сексом продлевает жизнь мужчинам

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На странице в Telegram врач-уролог и онколог Марк Гадзиян рассмотрел исследования, посвященные воздействию сексуальной активности на продолжительность жизни. Предположим, что британские ученые провели долгосрочное исследование среди 918 здоровых мужчин в Уэльсе, возрастом от 45 до 59 лет. В течение десяти лет они отслеживали состояние участников.

Фото: Openverse

Выяснилось, что мужчины, активно занимающиеся сексом, имеют меньший риск развития хронических заболеваний, таких как рак и инфаркт, в отличие от женщин, где такой связи не обнаружено. Уровень сексуального влечения у женщин, кажется, не влияет на продолжительность их жизни. Согласно исследованию, регулярная сексуальная активность оказывает положительное воздействие на физическую форму мужчин. Это укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, активная сексуальная жизнь положительно влияет на психическое здоровье, снижает уровень стресса, улучшает настроение и способствует повышению самооценки.

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