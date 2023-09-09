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Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм

1:52
Здоровье

Ученые из Университета Бирмингема провели исследование, в результате которого было установлено, что кратковременное вдыхание паров электронной сигареты может негативно влиять на работу иммунных клеток, нейтрофилов, и, вероятно, повышать риск возникновения респираторных заболеваний. Эти результаты были опубликованы в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Для исследования, ученые взяли образцы крови у здоровых доноров, которые никогда не курили и не употребляли вейпы. Затем команда подвергла иммунные клетки, нейтрофилы, взятые из крови, воздействию 40 затяжек неароматизированных вейпов, что соответствовало низкому уровню воздействия на ежедневной основе.

В половине тестов использовались вейпы с никотином, а в другой половине — без него. Результаты исследования показали, что в обеих группах нейтрофилы остались живы, но потеряли свою способность к эффективной подвижности и борьбе с инфекционными угрозами.

Предыдущие исследования показали, что повреждение нейтрофилов, вызванное курением обычных сигарет, может привести к долгосрочным проблемам с легкими. Поэтому ученые считают, что регулярное использование электронных сигарет может увеличивать риск возникновения респираторных заболеваний. Авторы также отметили, что хотя электронные сигареты могут помочь бросить курить, результаты их исследования подтверждают, что эти устройства не являются абсолютно безопасными.

Дополнительные эксперименты с нейтрофилами показали, что ухудшение их подвижности связано с накоплением микрофиламентов (F-актина) внутри клеток. Актин обычно находится в виде небольших нитей внутри клеток и образует сеть, поддерживающую форму клетки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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