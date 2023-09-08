Геронтолог Новосёлов: самая губительная привычка в пожилом возрасте — это любовь к дивану

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гериатр и геронтолог Валерий Новосёлов уверен, что самая опасная привычка в пожилом возрасте — это малоподвижный образ жизни, которая оказывается вреднее, чем курение.

Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

"На первое место выходит любовь к дивану. И эта плохая привычка приводит к разрушительным последствиям. Люди, не любящие активность, как правило, страдают от лишнего веса. Они малоподвижные, депрессивные, они не интересные. У них выше риск смерти", — сказал Новосёлов в разговоре с "Медздрав.инфо".

Врач отметил, что люди возраста 60+, не любящие двигаться, живут в 1,7 раза меньше, чем те, кто любит активно проводить время, и это, по его словам, давно подтверждено специалистами.

Также геронтолог посоветовал пожилым людям следить за питанием и не терять интереса к общению, интересоваться происходящим вокруг, культивировать в себе любовь к жизни.

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