Врач-гериатр Новосёлов развеял миф о кавказском долголетии

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По мнению врача-гериатра, невролога, председателя секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерия Новосёлова понятие "кавказского долголетия" — это просто эффектный миф.

Фото: pixabay. com

Врач уверен, что причина рождения легенды о долголетии жителей Кавказа является отсутствие документов, подтверждающих точную дату рождения представителей народов СССР. А тем знаменитым личностям, которые прожили, как утверждалось, более 120 лет, на самом деле на момент смерти было около 90 лет.

Ведь доказать, что так называемые долгожители родились тогда, когда они сами утверждали, было невозможно ввиду отсутствия необходимых документов, пишет Газета.Ru.

"Сейчас таких долгожителей там нет. Тогда люди сами завышали себе возраст. С чем это было связано? Скорее всего это связано с традициями: чем старше, тем больше уважения. Кроме того, в военные годы, чтобы пойти на фронт многие парни завышали свой возраст. После войны женщины его наоборот занижали, чтобы выйти замуж. Таких примеров масса", — поделился размышлениями Новосёлов.

Гериатр обратил внимание, что все легендарные кавказские долгожители были мужчинами, что заставляет ещё больше сомневаться в их истинном возрасте, потому что давно известно, что именно женщины живут дольше мужчин.

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