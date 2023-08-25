Психиатр Скавыш: апатия может быть признаком депрессии у подростка

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отсутствие желания общаться и проявление апатии, а также высказывания о бессмысленности жизни могут свидетельствовать о возможной депрессии у подростка. Об этом предупреждает детский психиатр Владимир Скавыш, кандидат медицинских наук, из клиники академика Ройтберга, АО "Медицина", в интервью РИАМО. Он подчеркивает, что эти признаки следует воспринимать серьезно, об этом сообщает Gazeta. ru.

Фото: Wikipedia

Скавыш отмечает:

"Если вы заметили у подростка замкнутость, изоляцию от окружающих, снижение настроения, апатию, утрату интереса к играм, учебе, хобби, появление мрачных мыслей или разговоров о бессмысленности и отсутствии перспектив в жизни, раздражительность, вспыльчивость, нарушения сна, то это серьезные основания для обращения к психологу или врачу".

Для преодоления этих симптомов могут быть полезными психотерапевтические методы и медикаментозная коррекция депрессивного состояния. Способ лечения, будь то стационарное или амбулаторное, будет зависеть от степени и тяжести расстройства, заключает Скавыш.

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