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Последствия проглатывания жвачки: Мифы и реальность

Здоровье

Привычка многих людей проглатывать жвачку вызывает разнообразные мнения и даже страхи, связанные с возможными последствиями.

Последствия проглатывания жвачки: Мифы и реальность
Фото: "Chewing gum stick" by Lusheeta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Давайте разберемся, действительно ли проглатывание жвачки так опасно, как мы думаем.

Что происходит с проглоченной жвачкой?

Прежде чем перейти к оценке вреда или безопасности проглатывания жвачки, давайте разберемся, каким образом она взаимодействует с нашим организмом.

Раньше и сейчас: состав жвачки

Стоит отметить, что состав жвачек изменился со временем. Если раньше жвачки делали из смолы деревьев, то сегодня они производятся из синтетических веществ. Основа современной жвачки не предоставляет пищевой ценности и не усваивается организмом.

Распространенные мифы о проглатывании жвачки

Жвачка остается в желудке 7 лет

Одним из самых распространенных мифов является утверждение, что проглоченная жвачка задерживается в желудке на протяжении семи лет. Научно доказано, что это неправда. Жвачка покидает организм через кишечник, обычно за 40 часов.

Жвачка приводит к закупорке кишечника

Большое количество жвачки, проглоченной в короткий срок, может вызвать беспокойство. Однако обычное потребление одного кусочка жвачки не является опасным. Закупорка кишечника возможна лишь при регулярном и чрезмерном потреблении. Важно следить за своими привычками и не переусердствовать.

Когда следует обратиться к врачу?

Если вы ощущаете боль в животе, страдаете от запоров, рвоты или сильных судорог после проглатывания большого количества жвачки в короткий срок, обратитесь к врачу. Делая это регулярно, вы рискуете нанести вред своей пищеварительной системе.

Дети и жвачка: что нужно знать?

Дети, как известно, склонны глотать разнообразные предметы. Жевательная резинка не является исключением. Если ваш ребенок случайно проглотил жвачку, не стоит волноваться. Обычно она выйдет с природными процессами через несколько часов.

Рекомендации специалиста

Самым простым способом избежать потенциальных проблем, связанных с проглатыванием жвачки, является ее не проглатывать вообще. Возможно, лучше выплюнуть ее в мусорное ведро или салфетку. Помните, жвачка не предназначена для пищеварения.

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Что Произойдет, Если Проглотить Жевательную Резинку
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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