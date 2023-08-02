Нутрициолог напомнила правила употребления воды

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и автор проекта стройности "Легко с Жанной" Жанна Коробейникова считает, что далеко не всем людям нужно выпивать в день 2 литра воды.

Фото: m.ecoteka.ru

Эксперт уверена, что для каждого эта норма будет индивидуальной. По хорошему её нужно рассчитывать по формуле 30-40 мл воды на 1 кг веса, однако не все будут так "заморачиваться".

Поэтому нутрициолог считает, что нужно в первую очередь прислушиваться к себе и своему организму, который лучше знает, сколько воды ему нужно в тот или иной день.

"Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды", — сказала Коробейникова в беседе с Радио 1.

Также эксперт посоветовала каждому выпивать один стакан тёплой или горячей воды за 15-20 минут до приёма пищи, что поможет подготовить ЖКТ к скорому её перевариванию, а также приводит в порядок кислотность.

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