Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Погранслужба ФСБ РФ: иностранный турпоток вырос на 130%
В Испании замечен огромный поток российских туристов
Туристы в Абхазии отреагировали на штрафы за хождение в купальниках
Губернатор Приморского края рассказал, как изменятся выборы в условиях СВО
Крокодил съел 29-летнего футболиста
Трамп заявил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы
Врач Варфоломеев назвал ранние признаки инфаркта
Отели в Турции пустеют, неминуемо снижение цен
Мужчины, находящиеся в несчастливых браках, имеют на 94% больше шансов получить инсульт

Нутрициолог напомнила правила употребления воды

1:12
Здоровье

Нутрициолог и автор проекта стройности "Легко с Жанной" Жанна Коробейникова считает, что далеко не всем людям нужно выпивать в день 2 литра воды.

Нутрициолог напомнила правила употребления воды
Фото: m.ecoteka.ru

Эксперт уверена, что для каждого эта норма будет индивидуальной. По хорошему её нужно рассчитывать по формуле 30-40 мл воды на 1 кг веса, однако не все будут так "заморачиваться".

Поэтому нутрициолог считает, что нужно в первую очередь прислушиваться к себе и своему организму, который лучше знает, сколько воды ему нужно в тот или иной день.

"Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды", — сказала Коробейникова в беседе с Радио 1.

Также эксперт посоветовала каждому выпивать один стакан тёплой или горячей воды за 15-20 минут до приёма пищи, что поможет подготовить ЖКТ к скорому её перевариванию, а также приводит в порядок кислотность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Вдова Александра Абдулова показала 16-летнюю дочь актера
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Взрывы в Киеве ночью 2 августа гремели 10 минут: подробности мощной атаки
Взрывы в Киеве ночью 2 августа гремели 10 минут: подробности мощной атаки
Последние материалы
YouTube тестирует нейросетевые описания видео
Монголия становится популярной у российских туристов
Кардиолог Османов: из-за чего могут возникать боли в области сердца
Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов
Роскомнадзор опроверг слухи о запрете продаж техники Apple в РФ
На Бали турист выпил контрафактного алкоголя и едва не умер
Нутрициолог напомнила правила употребления воды
Пушилин: семь человек ранены за день при обстрелах ВСУ
Литовкин: Запад пытается обмануть Россию относительно зерновой сделки
КНДР направит представителя на консультации по Украине в Джидде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников