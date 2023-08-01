Каждое утро, сразу после пробуждения, у вас есть замечательная возможность сделать нечто ценное для вашего здоровья. Японские врачи рекомендуют пить воду натощак в это время, которое они называют "золотыми часами".
Вода, выпитая сразу после пробуждения, стимулирует обмен веществ и помогает активизировать работу организма.
При этом ускоряется процесс сжигания калорий, что способствует снижению веса и поддержанию здоровой фигуры. Если вы мечтаете о стройной талии, утренний ритуал с водой станет вашим верным помощником.
Питьё воды натощак не только помогает сбросить лишний вес, но и благотворно влияет на здоровье внутренних органов и систем. Вода увлажняет клетки, улучшает кровообращение, способствует более эффективному усвоению питательных веществ и выводу шлаков из организма. Это особенно важно для здоровья кожи, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Как правильно пить воду после пробуждения:
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