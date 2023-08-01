Японские врачи рассказали, как похудеть только с помощью воды

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое утро, сразу после пробуждения, у вас есть замечательная возможность сделать нечто ценное для вашего здоровья. Японские врачи рекомендуют пить воду натощак в это время, которое они называют "золотыми часами".

Фото: m.ecoteka.ru

Вода, выпитая сразу после пробуждения, стимулирует обмен веществ и помогает активизировать работу организма.

При этом ускоряется процесс сжигания калорий, что способствует снижению веса и поддержанию здоровой фигуры. Если вы мечтаете о стройной талии, утренний ритуал с водой станет вашим верным помощником.

Питьё воды натощак не только помогает сбросить лишний вес, но и благотворно влияет на здоровье внутренних органов и систем. Вода увлажняет клетки, улучшает кровообращение, способствует более эффективному усвоению питательных веществ и выводу шлаков из организма. Это особенно важно для здоровья кожи, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Как правильно пить воду после пробуждения:

Пейте четыре-шесть стаканов воды натощак. Сразу после пробуждения рекомендуется выпить четыре-шесть стаканов воды комнатной температуры или тёплой. Это поможет активизировать обменные процессы и даст старт вашему дню. Добавьте лимонный сок. Для ещё большей пользы вы можете добавить свежевыжатый лимонный сок в утреннюю воду. Лимон содержит витамин С и антиоксиданты, которые помогут укрепить ваш иммунитет, улучшить работу желудка и усвоение питательных веществ. Засеките 45 минут. Дайте своему организму время усвоить воду и подготовиться к приёму пищи. Избегайте еды и питья как минимум в течение 45 минут после утреннего питья воды. Таким образом, вы создадите оптимальные условия для пищеварения и усвоения питательных веществ. Постепенно увеличивайте количество воды. Если вы только начинаете практиковать утреннее питьё воды, начните с одного стакана и постепенно увеличивайте количество.

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