Издание The Sun сообщило о том, что австралийские ученые утверждают, что чай — известный всем напиток, может повысить иммунитет и снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
В чае содержится значительное количество природных антиоксидантов — флавоноидов. Эти вещества снижают риск кальцификации аорты, что может привести к инсульту или инфаркту. Кроме того, чай помогает снизить артериальное давление и обладает расслабляющим эффектом.
Зеленый чай богат катехинами и полифенольными соединениями. Они оказывают благотворное влияние на сердце, обладают противовоспалительными свойствами и снижают риск развития сердечного приступа и других сердечных заболеваний.
Исследование, проведенное учеными из Китая, показало, что люди, выпивающие две-три чашки чая в день, имеют на 32% меньший риск инсульта. В исследовании приняли участие более 350 тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет.
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