Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марьяна Джутова высказалась о полезных свойствах бананов. Помимо пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, в этом доступном фрукте содержится аминокислота триптофан, которая регулирует уровень серотонина.

Фото: rsport.ria.ru

Серотонин, также известный как "гормон счастья", играет важную роль в настроении человека, и его недостаток может привести к проблемам со сном, настроением и даже депрессией.

Однако все эти проблемы можно избежать, добавив бананы в свой рацион. Кроме того, бананы содержат витамин В6, который способствует здоровью нервной системы. Они также обладают способностью длительно насыщать энергией, утолять чувство голода и являться отличной заменой десертов.

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