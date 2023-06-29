Эндокринолог предупреждает: наушники могут быть опасны

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о потенциально опасных последствиях технологий, связанных с возможной потерей слуха из-за громкой музыки в наушниках. Согласно сообщению на Vnimanie.pro, данная проблема может затронуть более 2,5 миллиарда человек.

Фото: pixabay.com

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что угроза для нашего слуха исходит не только от использования наушников, но и от слишком громкого прослушивания музыки в закрытых помещениях.

Особенно подвержены риску молодые люди, так как они часто используют наушники на улице или проводят время в шумных местах. По оценкам, к 2050 году они могут столкнуться с проблемами со слухом.

Врач рекомендует слушать музыку не более одного часа в день и при громкости, не превышающей 60% от максимального уровня. Также важно следить за тем, чтобы уровень громкости был разумным при просмотре фильмов или телепередач.

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