Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о потенциально опасных последствиях технологий, связанных с возможной потерей слуха из-за громкой музыки в наушниках. Согласно сообщению на Vnimanie.pro, данная проблема может затронуть более 2,5 миллиарда человек.
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что угроза для нашего слуха исходит не только от использования наушников, но и от слишком громкого прослушивания музыки в закрытых помещениях.
Особенно подвержены риску молодые люди, так как они часто используют наушники на улице или проводят время в шумных местах. По оценкам, к 2050 году они могут столкнуться с проблемами со слухом.
Врач рекомендует слушать музыку не более одного часа в день и при громкости, не превышающей 60% от максимального уровня. Также важно следить за тем, чтобы уровень громкости был разумным при просмотре фильмов или телепередач.
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Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.