PrimaMedia: эксперты назвали губительные для печени после 40 лет продукты

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 40 лет более важно следить за здоровьем. Особенно внимательно стоит отнестись к присутствующим в рационе продуктам в отношении их влияния на печень. Некоторые из них могут иметь вредное воздействие на этот орган, пишет PrimaMedia.ru.

По словам экспертов, из рациона следует исключить или свести к минимуму жареную пищу, которая может быть очень вкусной, но способствует накоплению жиров в печени и повреждению её клеток.

Также убрать со стола стоит сахар и сладости, потребление которых в большом количестве негативно влияет на печень и уровень глюкозы в крови.

Вредны для печени после 40 лет и продукты с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров. В некоторых случаях они могут вызвать воспаление и повреждение органа.

Ранее кардиолог Анна Кореневич перечислила вредные для сердца и сосудов продукты.

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