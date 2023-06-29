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Почему перед сном нужно пить тёплое молоко

0:44
Здоровье

Портал "А теперь внимание!" назвал продукты, которые могут помочь быстрее заснуть.

Согласно статье, употребление селёдки или лосося перед сном может способствовать глубокому сну. Это связано с наличием омега-3 кислот, которые стимулируют выработку серотонина.

Вишня также считается полезным продуктом, способствующим выработке мелатонина — гормона, ответственного за качество сна. Особенно она рекомендуется пожилым людям.

Тёплое молоко перед сном также может помочь уснуть быстрее. Молоко, подобно вишне, способствует выработке мелатонина. Достаточно выпить один стакан тёплого напитка для улучшения качества сна.

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Невероятно КРЕПКИЙ СОН до утра КАК у МЛАДЕНЦА! РЕЦЕПТ от бессонницы. Как быстро заснуть.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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