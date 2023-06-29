Кефир полезен не для всех: мнение эксперта

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арина Тертышная, врач-эндокринолог, в интервью порталу "А теперь внимание!" рассказала о потенциальных рисках употребления кефира в пищу. Оказывается, некоторым людям следует избегать его употребления, чтобы не нанести вред здоровью.

"Кефир не рекомендуется для тех, у кого уже имеется избыток лактобактерий и бифидобактерий, а также для лиц, страдающих непереносимостью лактозы. Также не рекомендуется употребление кефира тем, у кого есть грибковые инфекции в желудочно-кишечном тракте", — сообщила врач.

Однако специалист отметила, что остальным людям нет необходимости отказываться от кефира. Фактически, данный продукт способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника.

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