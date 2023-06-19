Врач Одабашян предупредил об опасности занятий спортом вечером

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт Андрей Одабашян предупредил о вреде активного спорта в вечернее время. Как подчеркнул специалист, в этом случае организму стоит готовиться ко сну, а не испытывать серьёзные нагрузки.

Фото: cdn.shopify.com/s/files/1/0330/6521/articles/The_Link_Between_Strength_Training_Bone_Health_640x.jpg?v=1669149417

"Спортом можно заниматься активно с двенадцати до восемнадцати часов", — сказал сомнолог, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Как объяснил врач, за день организм тратит все резервы. Эксперт одобрил выполнение медитативной части йоги, но раскритиковал силовые элементы. Из-за них перед сном можно возбудиться слишком сильно, отметил собеседник издания. Вместе с этим он посоветовал вечером полчаса погулять.

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