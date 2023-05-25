Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков: Пашинян нахамил МИД России прямо перед переговорами в Москве
МК назвал столицы, до которых достанет тактическое ядерное оружие РФ из Белоруссии
Мотыга: правила ухода за садовым инструментом
Глава военной развездки Украины Буданов получил тяжёлое ранение под сердце
ТАСС: Киев может пойти на провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове
Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта
В офисе Зеленского дали прямо противоположные заявления о контрнаступлении ВСУ
На что нужно ориентироваться при прогреве автомобиля
Концерт повредившей спину певицы Дианы Арбениной отменили в Нальчике

MF: врач Варфоломеев рассказал о диете, снижающей риск заболеваний сердца

0:53
Здоровье

Согласно результатам нового исследования, у вегетарианцев и веганов на 7% снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто ест всё подряд.

MF: врач Варфоломеев рассказал о диете, снижающей риск заболеваний сердца
Фото: yamal-media.ru

Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев, добавив, что растительная диета может значительно усилить эффект от приёма лекарств, направленных на снижение уровня холестерина.

"Испытания показали, как вегетарианская и веганская диеты влияют на все виды холестерина по сравнению со всеядными диетами, при которых люди продолжают есть мясо и молочные продукты", — сказал Варфоломеев в разговоре с изданием "МедикФорум".

Эксперт добавил, что у тех, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты, было выявлено 14-процентное снижение всех липопротеинов, которые закупоривают артерии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
Концерт повредившей спину певицы Дианы Арбениной отменили в Нальчике
Британцы пришли в ужас от заявления Киева касательно устранения Путина
В Норильске мужчину арестовали из-за критики российских военных и их матерей
Выбираем садовый секатор: назначение инструмента и виды
Мотыги для ухода за почвой в саду: как правильно пользоваться
Диетолог назвала три продукта, которые помогут в борьбе со стрессом
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины Скибицкого о Путине
Флоксы: подготовка почвы, посадка, уход
РИА "Новости" рассказало, как классики русской литературы писали про Украину
Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников