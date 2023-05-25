MF: врач Варфоломеев рассказал о диете, снижающей риск заболеваний сердца

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно результатам нового исследования, у вегетарианцев и веганов на 7% снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто ест всё подряд.

Фото: yamal-media.ru

Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев, добавив, что растительная диета может значительно усилить эффект от приёма лекарств, направленных на снижение уровня холестерина.

"Испытания показали, как вегетарианская и веганская диеты влияют на все виды холестерина по сравнению со всеядными диетами, при которых люди продолжают есть мясо и молочные продукты", — сказал Варфоломеев в разговоре с изданием "МедикФорум".

Эксперт добавил, что у тех, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты, было выявлено 14-процентное снижение всех липопротеинов, которые закупоривают артерии.

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