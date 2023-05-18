Фитнес-тренер рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы наедаться и не толстеть

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева в разговоре c Pravda.Ru рассказала, стоит ли делить продукты на "хорошие" и "плохие", и каких принципов питания нужно придерживаться, чтобы наедаться и быть здоровым, но при этом не поправляться.

Фото: world-woman.su

Тренер рассказала, что всю еду можно условно поделить на три категории: высококалорийную, с высоким содержанием питательных веществ и калорийную и с высоким содержанием питательных веществ.

Анастасия Медведева объяснила, что у высококалорийной еды большая калорийность на маленький размер. То есть, сложно будет съесть только треть бургера или половину пончика. Эта пища не насыщает, вы ей не наедаетесь. Через очень короткое время вы опять чувствуете голод.

Вторая категория — с высоким содержанием питательных веществ — противоположна высококалорийной. Она объёмна и имеет мало калорий. Её сложно переесть. Брокколи, цветная капуста, шпинат и т. д.

"Для сравнения: 1 пончик = 1.5 кг шпината. Что будет съесть проще? Эти продукты можно есть больше и чаще и они насыщают", — пояснила Медведева.

Третья категория — калорийная пища и с высоким содержанием питательных веществ. К примеру, орехи, масла, авокадо, красная рыба, арахисовая паста. Много как и калорий, так и полезного.

"Никакая из этих категорий не является плохой. В одной больше питательных веществ, в другой меньше. Одна более калорийная, другая менее. Давайте посмотрим на примере: ваш рацион составляет 1500 кал/день. 1 пончик= 300 кал. Итого 5 пончиков в день и ни шпинатинкой больше! Что произойдёт, если ваше питание только так и выглядит изо дня в день? Будете ходить голодным и потеряете по макронутриентам — посыпется здоровье", — объяснила спортсменка.

При этом, питаясь исключительно правильными и чистыми продуктами, тоже легко поправиться. Например, если шпинат есть обжаренным на кокосовом масле, а сладким картофель приправлять арахисовой пастой, и добавить к этому ещё порцию говядины, и питаться так три раза в день, можно прилично потолстеть, потому что эти продукты несмотря на свою чистоту и полезность всё ещё очень калорийны.

"Делает ли это арахисовую пасту или кокосовое масло плохими продуктами? Нет. Вывод: потолстеть можно от переедания, просто одни продукты проще переесть, чем другие", — заключила фитнес-тренер.

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