Специалисты напомнили о правилах приема пищи для здоровой жизни

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Практически каждый человек мечтает о том, чтобы сохранять здоровье и энергию на протяжении всей жизни, даже в старости. Однако для достижения этой цели необходимо придерживаться определенных правил не только в отношении питания, но и общих принципов приема пищи.

Фото: proliver.ru

Эту информацию передает портал Voice.

Соблюдайте правильный порядок. Не следует начинать прием пищи с закусок! Если вы хотите прожить до 100 лет, начинайте с горячих блюд, а затем переходите к теплым.

Не следует начинать прием пищи с закусок! Если вы хотите прожить до 100 лет, начинайте с горячих блюд, а затем переходите к теплым. Обратите внимание на дыхательную технику. Перед едой не забывайте делать легкий вдох и проглотить немного воздуха.

Перед едой не забывайте делать легкий вдох и проглотить немного воздуха. Учитывайте сезонность продуктов. Весной включайте в свой рацион больше острого питания, а летом делайте упор на кислые продукты. Осенью рекомендуется добавлять больше горького в питание, а зимой по возможности избегать соленой пищи.

Весной включайте в свой рацион больше острого питания, а летом делайте упор на кислые продукты. Осенью рекомендуется добавлять больше горького в питание, а зимой по возможности избегать соленой пищи. Избегайте ощущения тяжести. Если вы почувствовали, что переели во время трапезы, старайтесь употреблять меньше воды и не глотать ее слишком быстро.

Если вы почувствовали, что переели во время трапезы, старайтесь употреблять меньше воды и не глотать ее слишком быстро. Будьте осторожны с фруктами. Запомните, что употребление сырых фруктов натощак является плохой идеей.

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