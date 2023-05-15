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Специалисты напомнили о правилах приема пищи для здоровой жизни

1:16
Здоровье

Практически каждый человек мечтает о том, чтобы сохранять здоровье и энергию на протяжении всей жизни, даже в старости. Однако для достижения этой цели необходимо придерживаться определенных правил не только в отношении питания, но и общих принципов приема пищи.

Специалисты напомнили о правилах приема пищи для здоровой жизни
Фото: proliver.ru

Эту информацию передает портал Voice.

  • Соблюдайте правильный порядок. Не следует начинать прием пищи с закусок! Если вы хотите прожить до 100 лет, начинайте с горячих блюд, а затем переходите к теплым.
  • Обратите внимание на дыхательную технику. Перед едой не забывайте делать легкий вдох и проглотить немного воздуха.
  • Учитывайте сезонность продуктов. Весной включайте в свой рацион больше острого питания, а летом делайте упор на кислые продукты. Осенью рекомендуется добавлять больше горького в питание, а зимой по возможности избегать соленой пищи.
  • Избегайте ощущения тяжести. Если вы почувствовали, что переели во время трапезы, старайтесь употреблять меньше воды и не глотать ее слишком быстро.
  • Будьте осторожны с фруктами. Запомните, что употребление сырых фруктов натощак является плохой идеей.

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ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ | Как питаться правильно
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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