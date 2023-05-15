Практически каждый человек мечтает о том, чтобы сохранять здоровье и энергию на протяжении всей жизни, даже в старости. Однако для достижения этой цели необходимо придерживаться определенных правил не только в отношении питания, но и общих принципов приема пищи.
Фото: proliver.ru
Эту информацию передает портал Voice.
Соблюдайте правильный порядок. Не следует начинать прием пищи с закусок! Если вы хотите прожить до 100 лет, начинайте с горячих блюд, а затем переходите к теплым.
Обратите внимание на дыхательную технику. Перед едой не забывайте делать легкий вдох и проглотить немного воздуха.
Учитывайте сезонность продуктов. Весной включайте в свой рацион больше острого питания, а летом делайте упор на кислые продукты. Осенью рекомендуется добавлять больше горького в питание, а зимой по возможности избегать соленой пищи.
Избегайте ощущения тяжести. Если вы почувствовали, что переели во время трапезы, старайтесь употреблять меньше воды и не глотать ее слишком быстро.
Будьте осторожны с фруктами. Запомните, что употребление сырых фруктов натощак является плохой идеей.
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