Американские учёные выявили транспортный белок, отвечающий за стабильную работу нейронов. Научные сотрудники намерены использовать эти знания для создания методик по замедлению процессов старения, пишет Journal of Clinical Investigation.
Как отмечается в статье, нейроны окружены мембранами, которые способствуют быстрому и эффективному распространению импульсов по нервной системе. Если же оболочка повреждена, это нарушает работу мозговых клеток и приводит к неврологическим расстройствам, пояснили исследователи.
По их словам, окружающий нервные волокна защитный слой разрушается у пожилых людей, снижая их когнитивные способности.
Именно поэтому учёные задумались над разработкой терапевтических методов восстановления миелиновой оболочки. Изучив транспортный белок Mfsd2a, они пришли к выводу, что мутации, содержащиеся в нём, к старости начинают негативно влиять на оболочку нервных волокон.
В материале JCI подчёркивается: исследователи проведут дополнительные тесты, после чего расскажут, способны ли добавки омега-3 восстанавливать мыслительные процессы у пожилых пациентов.
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