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JCI: учёные обнаружили способ сохранения здоровья мозга и замедления старости

1:16
Здоровье

Американские учёные выявили транспортный белок, отвечающий за стабильную работу нейронов. Научные сотрудники намерены использовать эти знания для создания методик по замедлению процессов старения, пишет Journal of Clinical Investigation.

JCI: учёные обнаружили способ сохранения здоровья мозга и замедления старости
Фото: pixabay.com

Как отмечается в статье, нейроны окружены мембранами, которые способствуют быстрому и эффективному распространению импульсов по нервной системе. Если же оболочка повреждена, это нарушает работу мозговых клеток и приводит к неврологическим расстройствам, пояснили исследователи.

По их словам, окружающий нервные волокна защитный слой разрушается у пожилых людей, снижая их когнитивные способности.

Именно поэтому учёные задумались над разработкой терапевтических методов восстановления миелиновой оболочки. Изучив транспортный белок Mfsd2a, они пришли к выводу, что мутации, содержащиеся в нём, к старости начинают негативно влиять на оболочку нервных волокон.

В материале JCI подчёркивается: исследователи проведут дополнительные тесты, после чего расскажут, способны ли добавки омега-3 восстанавливать мыслительные процессы у пожилых пациентов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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