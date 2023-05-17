JCI: учёные обнаружили способ сохранения здоровья мозга и замедления старости

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные выявили транспортный белок, отвечающий за стабильную работу нейронов. Научные сотрудники намерены использовать эти знания для создания методик по замедлению процессов старения, пишет Journal of Clinical Investigation.

Фото: pixabay.com

Как отмечается в статье, нейроны окружены мембранами, которые способствуют быстрому и эффективному распространению импульсов по нервной системе. Если же оболочка повреждена, это нарушает работу мозговых клеток и приводит к неврологическим расстройствам, пояснили исследователи.

По их словам, окружающий нервные волокна защитный слой разрушается у пожилых людей, снижая их когнитивные способности.

Именно поэтому учёные задумались над разработкой терапевтических методов восстановления миелиновой оболочки. Изучив транспортный белок Mfsd2a, они пришли к выводу, что мутации, содержащиеся в нём, к старости начинают негативно влиять на оболочку нервных волокон.

В материале JCI подчёркивается: исследователи проведут дополнительные тесты, после чего расскажут, способны ли добавки омега-3 восстанавливать мыслительные процессы у пожилых пациентов.

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