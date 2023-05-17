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Диетолог порекомендовала пить не более четырех чашек кофе в день

1:11
Здоровье

Россияне обожают кофе, но его употребление остаётся безопасным только при соблюдении рекомендуемой нормы. Какова эта норма? Диетолог Елена Тихомирова из медицинского центра "СМ-Клиника" поделилась этой информацией с порталом life.ru.

Диетолог порекомендовала пить не более четырех чашек кофе в день
Фото: Fotodom. ru

Она утверждает, что человек может спокойно пить не более четырёх чашек кофе в день, не вредя своему здоровью.

"Некоторые люди очень чувствительны к кофе. У них его употребление может вызывать учащенное сердцебиение, бессонницу и другие проблемы. Такие люди обычно пьют кофе очень редко или вообще отказываются от него", — подчеркнула врач.

Она также предложила несколько советов относительно потребления этого тонизирующего напитка.

"Желающим похудеть лучше предпочесть обычный чёрный кофе без сахара. Если такой напиток не нравится, можно добавить немного молока. Однако кофейные напитки с добавками, такими как сухое молоко, сиропы, сливки и другие, содержат много калорий и могут помешать борьбе с лишним весом", — отметила Тихомирова.

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Сколько КОФЕ в ДЕНЬ можно пить? Официальная и неофициальная версии ответа ))
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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