Врач Тихомирова перечислила самые калорийные фрукты, которые противопоказаны диабетикам

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют фрукты с высокой калорийностью, которые могут быть противопоказаны для желающих сбросить лишний вес. О них рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

Первое место занимает банана, в 100 граммах которого содержится 20 граммов углеводов. Тихомирова советует ограничить данные фрукты в рационе при сахарном диабете и лишнем весе. Лучше выбирать недозрелые плоды, поскольку они содержат меньше сахара и больше клетчатки.

Второе место отдали винограду. В 100 граммах ягоды содержится 15-20 граммов сахара. Полностью ограничить потребление винограда не стоит, поскольку красные сорта богаты антиоксидантами, которые способны противостоять свободным радикалам, пишет LIFE.

Третье место по калорийности заняла хурма. В 100 граммах фрукта может содержаться до 20 граммов сахара.

Замыкает список авокадо. Фрукт имеет высокую жирность — 14 грамм на 100 граммов фрукта.

"Несмотря на то, что эти перечисленные фрукты обладают высокой калорийностью, при этом они очень полезные для здоровья, поэтому даже если вы сидите на диете, не исключайте их полностью из своего рациона. Главное — знать меру", — отметила Тихомирова.

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Фрукты для похудения