Диетолог из Москвы Дюваль сообщила о воде, помогающей похудеть

Существует вода, которая приводит к снижению веса. Для этого жидкость должна обладать рядом свойств. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог из Москвы Анжелика Дюваль.

"Даже если делать всё, что только можно, для похудения: правильно питаться, заниматься спортом, но пить недостаточно воды, процесс снижения веса будет замедляться", — отметила специалист.

Как сообщает Москва 24, жидкость должна быть комнатной температуры с отрицательным показателем окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Его значение определяет степень возможности восстановить силы организма.

"Водопроводная вода и вода в составе чая, кофе имеет положительный потенциал, то есть она плохо усваивается, плохо доносится до клеток. Нам нужна именно вода с отрицательным показателем, которая хорошо усваивается", — пояснила Дюваль.

Вода из высокогорных источников или из Байкала имеет нужные свойства. Кипячёная жидкость также хорошо промывает кишечник.

Важно распределить воду на равные порции в течение дня. Лучше пить по 200 мл несколько раз в день, чем за раз 200 мл. Нужное количество определяется исходя из расчёта 30 миллилитров на килограмм веса.

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