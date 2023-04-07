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В цыганском таборе под Новосибирском зафиксирован очаг кори

0:48
Здоровье

В цыганском таборе, живущем под Новосибирском, было зарегистрировано несколько случаев заболевания корью, из-за чего медики были вынуждены вакцинировать всю общину.

В цыганском таборе под Новосибирском зафиксирован очаг кори

Как пишет Сиб.фм, о том, что отдельные члены цыганского табора заразились корью, стало известно в начале 2023 года.

Массовая вакцинация табора была проведена 7 апреля. Для этого на место специально выехали врачи, организовав выездной прививочный пункт.

Члены табора не стали отказываться от прививки, потому что врачи подробно объяснили им опасность кори и что произойдёт, если не провести срочную вакцинацию.

Всего в таборе было вакцинировано от кори 310 человек.

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От кори может спасти только вакцинация
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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