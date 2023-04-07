В цыганском таборе, живущем под Новосибирском, было зарегистрировано несколько случаев заболевания корью, из-за чего медики были вынуждены вакцинировать всю общину.
Как пишет Сиб.фм, о том, что отдельные члены цыганского табора заразились корью, стало известно в начале 2023 года.
Массовая вакцинация табора была проведена 7 апреля. Для этого на место специально выехали врачи, организовав выездной прививочный пункт.
Члены табора не стали отказываться от прививки, потому что врачи подробно объяснили им опасность кори и что произойдёт, если не провести срочную вакцинацию.
Всего в таборе было вакцинировано от кори 310 человек.
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