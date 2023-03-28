Врач Арзамасцев призвал отказаться от чеснока при заболеваниях желудка и кишечника

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев порекомендовал россиянам не включать в свой рацион блюда из чеснока при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, этот продукт в большинстве случаев раздражает слизистую желудка. Пациенты, страдающие от заболеваний ЖКТ, могут столкнуться с их обострением, если будут часто употреблять сырой чеснок, провоцирующий воспалительные процессы, указал специалист.

По словам врача, чеснок необходимо убирать из меню после различных хирургических операций, ведь он способен разжижать кровь.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в день можно съедать не больше одного зубчика чеснока.

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