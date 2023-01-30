Диетолог Соломатина разрешила не более одного зубчика чеснока в день

Чеснок является очень полезным продуктом, он укрепляет иммунитет и защищает от простуды. Но единственным лекарством его считать не следует.

В состав чеснока входят многие полезные ингредиенты, укрепляющие иммунитет и защищающие организм от вирусов, как рассказала диетолог Елена Соломатина. Однако этот продукт нельзя считать единственным средством против простуды, не обращая при этом внимания на другие, гораздо более эффективные. Кроме того, важно следить и за количеством чеснока в рационе.

"Чеснок является достаточно полезным продуктом, — объяснила Соломатина "Вечерней Москве". — В нём содержатся уникальные эфирные масла. Они отпугивают потенциальные вирусы. Это нужно взять на вооружение для себя. Я рекомендую есть чеснок во время простуды. Советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день. Тем не менее некоторым людям стоит вообще отказаться от данного продукта".

Соломатина отметила, что чеснок является природным антикоагулянтом, то есть средством для профилактики тромбов. Но многим людям кровь нужно не разжижать, а, наоборот, сгущать, и в этом случае чеснок следует исключить из рациона. Не подойдёт он и тем, у кого после употребления эфирных масел происходит раздражение слизистых кишечника.

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