Главный онколог Каприн: нет доказательств, что коронавирус провоцирует рак

Опасения по поводу того, что "ковид" способен провоцировать злокачественные новообразования, пока не подтверждаются. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

За последние годы наука получила множество подтверждений того, что COVID-19 способен наносить кумулятивный удар по организму человека, ослабляя иммунитет, активируя целый каскад осложнений и недугов — от обострений астмы до инфарктов и даже деменции. Однако убедительных доказательств того, что коронавирус может стать спусковым крючком рака, в распоряжении учёных нет, как подчеркнул врач-онколог.

"Пока что нет таких больших исследований, — отметил Каприн в беседе с РИА Новости. — COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком".

Однако косвенно пандемия могла вызвать обострение проблем в онкологии. Из-за карантинов и временного ограничения оказания плановой медпомощи многие люди могли столкнуться с задержкой в диагностике и лечении рака. А промедление в таком вопросе приводит к самым тяжёлым последствиям.

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