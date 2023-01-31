Инфекционист Малышев: без прививок от кори не будут допускать к учёбе и работе

В нашу страну вернулась опасная корь, от которой могут пострадать тысячи детей. Её вспышка объясняется значительным сокращением количества прививок.

В период коронавирусной пандемии уровень вакцинации от кори в России резко снизился. Между тем это очень опасная болезнь. Если в обществе вакцинировано менее 70% людей, вполне возможны вспышки кори, которую иногда называют детской чумой. В начале этого года подобная вспышка уже была зарегистрирована в Новосибирской области. Российские эпидемиологи говорили о подобном сценарии ещё в конце 2020 года, когда ни дети, ни взрослые прививок не получали.

"Конечно, принудительно прививать никого не будут, это не соответствует закону, который предусматривает возможность отказа от прививки, — рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в интервью "МК". — Однако допустимо введение обязательной прививки для определенных контингентов: если они не привьются, не будут допускаться до работы или учёбы. Эти меры абсолютно оправданны, тем более что сейчас ситуация тревожная, ведь корь очень быстро распространяется, а при контакте у человека без иммунитета риск заболеть составляет 100%. И чем старше человек, тем тяжелее протекает корь".

В Новосибирской области болезнь выявлена у 45 человек, 17 из них дети. Студентов переводят на удалёнку, а только от уровня вакцинации теперь зависит, в каком форме они будут обучаться. По уровню заразности корь превосходит все аналогичные инфекционные заболевания, поскольку один носитель инфекции способен заразить до 100% людей без прививок, которые находятся рядом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.