Доктор биологических наук Алексей Диашев заявил, что в нашей стране при изготовлении препаратов иногда происходит нарушение технологий.
Например, из-за недостатка некоторые компании заменяют связующий компонент. При этом новое вещество может либо не усвоиться, либо вызвать аллергическую реакцию, отметил Диашев.
В качестве примера эксперт привёл использование фенола при импортозамещении. Он является токсичным и опасным, напомнил специалист. По его словам, часть фармацевтических корпораций способна заменить калий кальцием.
"Я проводил эксперимент: купил в аптеке анальгин восьми разных производителей. Анальгин — это водорастворимое вещество. Из восьми растворился только один", — сказал Диашев, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
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