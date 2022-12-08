Биолог Диашев предупредил о нарушениях при производстве лекарств в России

Доктор биологических наук Алексей Диашев заявил, что в нашей стране при изготовлении препаратов иногда происходит нарушение технологий.

Например, из-за недостатка некоторые компании заменяют связующий компонент. При этом новое вещество может либо не усвоиться, либо вызвать аллергическую реакцию, отметил Диашев.

В качестве примера эксперт привёл использование фенола при импортозамещении. Он является токсичным и опасным, напомнил специалист. По его словам, часть фармацевтических корпораций способна заменить калий кальцием.

"Я проводил эксперимент: купил в аптеке анальгин восьми разных производителей. Анальгин — это водорастворимое вещество. Из восьми растворился только один", — сказал Диашев, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.