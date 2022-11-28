Терапевт Ескова предупредила об опасности одежды с подогревом: вызывает рак

Терапевт Ирина Ескова рассказала об опасности одежды с подогревом. По словам эксперта, такой наряд способен стать причиной развития или обострения некоторых заболеваний.

"В первую очередь это онкология и болезни крови", — отметила специалист, слова которой приводит Москва 24.

По данным собеседницы издания, в такой одежде возможно обильное потоотделение. Из-за него появляется угроза усугубления кожных заболеваний и гнойных процессов, объяснила врач. Также она предупредила, что перегрев снижает число лейкоцитов и ослабляет иммунитет.

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