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Автор Игорь Рябов

FT: европейцам придётся снизить температуру в домах за поддержку Украины

Мир

Обозреватель британского издания Financial Times Крис Джайлз считает, что жители стран Европы должны уменьшить температуру в своих жилых помещениях до 18 градусов по Цельсию, чтобы сократить зависимость от поставок российского газа.

FT: европейцам придётся снизить температуру в домах за поддержку Украины

Журналист считает, что жители поддерживающих Украину стран должны ограничить потребление топлива, чтобы избежать холодной зимы.

Если жители европейских стран снизят температуру помещений с 20°C до 18°C, то потребление энергии уменьшится на 20-25%, подсчитала консалтинговая компания Cambridge Energy.

По мнению Джайлза, такого результата можно достигнуть. Он напомнил, что за последние 40 лет дома в Великобритании стали теплее на пять градусов. Он посоветовал британцам "носить больше слоев одежды", укутываться одеялами и приобретать "куртки с подогревом от батареек".

В среду, 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа этих стран оплачивать российское "голубое топливо" рублями.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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