FT: европейцам придётся снизить температуру в домах за поддержку Украины

Обозреватель британского издания Financial Times Крис Джайлз считает, что жители стран Европы должны уменьшить температуру в своих жилых помещениях до 18 градусов по Цельсию, чтобы сократить зависимость от поставок российского газа.

Журналист считает, что жители поддерживающих Украину стран должны ограничить потребление топлива, чтобы избежать холодной зимы.

Если жители европейских стран снизят температуру помещений с 20°C до 18°C, то потребление энергии уменьшится на 20-25%, подсчитала консалтинговая компания Cambridge Energy.

По мнению Джайлза, такого результата можно достигнуть. Он напомнил, что за последние 40 лет дома в Великобритании стали теплее на пять градусов. Он посоветовал британцам "носить больше слоев одежды", укутываться одеялами и приобретать "куртки с подогревом от батареек".

В среду, 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа этих стран оплачивать российское "голубое топливо" рублями.