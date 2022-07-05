Врач Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru рассказал, для каких групп больных жара представляет наибольшую опасность.
Эксперт посоветовал быть наиболее внимательными к своему здоровью в жаркую погоду граждан, страдающими хроническими заболеваниями, особенно в период их обострения. Предельную осторожность следует соблюдать тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, отметил врач, из-за той колоссальной нагрузки, которую они испытывают.
"Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно в обострение хронических заболеваний. Особенно группа сердечно-сосудистой патологии, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь. Люди, страдающие инсультом или послеинсультным состоянием, которые перенесли заболевание нервной системы. И заболевания дыхательной системы: хронические заболевания легких, бронхиты, хронические бронхиты и так далее. Остальные болезни тоже имеют место быть, но не так сильно. Болезни почек тоже страдают, потому что жидкости пьем больше — нагрузка на почки растет", — рассказал Кондрахин.
В качестве мер предосторожности лицам с такими заболеваниями врач посоветовал снизить физическую активность, стараться держаться в тени, избегая прямых солнечных лучей, и больше пить, стараясь делать это понемногу и равномерно на протяжении всего дня.
Более того, не стоит забывать о своевременном приёме назначенных врачом препаратов, заключил Кондрахин.
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