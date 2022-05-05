Вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал новые случаи гибели детей от гепатита "неизвестного происхождения", о которых сообщил Минздрав Индонезии.
В апреле в медучреждениях Индонезии была зафиксирована смерть троих детей, страдавших одинаковыми симптомами. У них наблюдались жар, судороги, желтуха, они теряли сознание.
Российские инфекционисты призывают родителей не паниковать, потому что о новом виде гепатита по-прежнему нет никаких чётких данных.
Вирусолог Чепурнов выразил сомнение, что причиной нового вида гепатита мог стать аденовирус, как предположили американские учёные, однако адаптации, по его мнению, тоже исключать нельзя.
"Сейчас у нас время высокой адаптации к новому объекту заражения. Нельзя также исключать перехода вируса, который атаковал гастрологические области, на печень. Он мог адаптироваться к клеткам печени", — предположил вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Чепурнов добавил, что на фоне всеобщего ослабления иммунитета изменённые варианты вируса хорошо адаптируются и приспосабливаются к новому органу человека.
В завершение вирусолог призвал внимательно анализировать зарубежные материалы, касающиеся новых случаев заболевания, чтобы не дать попасть неизвестному вирусу в РФ.
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